Der er udfordringer nok i sundhedsvæsenet, hvor der blandt andet er for lange ventelister, for langt til nærmeste sygehus for mange, og hvor sundhedspersonalet knokler for at følge med.

Derfor nedsætter regeringen endnu en ny kommission, der skal komme med forslag til et nyt sundhedsvæsen, som blandt andet er tættere på borgernes hjem, og hvor patientforløbet samles hos færre aktører.