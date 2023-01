Det undrer i øvrigt ikke ministeren, at mange unge ikke kan se sig selv begynde på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis man som 16-årig synes, at det virker lidt for voldsomt, at man om ganske få måneder skal stå på en mark og bygge et hus med et helt sjak murere, eller at man skal passe en 82-årig dement kvinde på et ældrecenter.

- Hvis man har brug for at blive lidt mere moden først, er der ikke noget problem i, at man tager en anden ungdomsuddannelse først. Det er okay.

Mattias Tesfaye ønsker også, at kvaliteten af praktikperioderne løftes. Hvordan det konkret skal gøres, har han ikke svar på.

Men det bliver i hvert fald ikke gennem en storstilet reform, slår han fast.