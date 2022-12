Borgens hr. Skæg sagde engang nej til LA

Det fremgår af en artikel i B.T. fra 2013, at det var, fordi LA ikke havde de mest liberale standpunkter i tre centrale kommuner.

»Det var udtryk for, at Liberal Alliance dengang ikke helt havde fundet sine ben at stå på endnu, tror jeg,« har Ole Birk Olesen efterfølgende forklaret det til B.T.

Siden 2011 har han været folketingsmedlem for LA. I dag er han blandt andet gruppeformand for partiet, som oplevede fremgang ved det seneste folketingsvalg den 1. november i år. Nu har LA 14 mandater i Folketinget.

Han er tidligere transport-, bygnings- og boligminister. Det var han fra 2016 til 2019 som en del af den daværende VLAK-regering.

Ole Birk Olesen har altid markeret sig med stærkt liberale holdninger. De kom også til udtryk i bogen ”Taberfabrikken” fra 2007. Heri forklarer han, hvordan velfærdsstaten ifølge hans opfattelse blandt andet fører til øget kriminalitet og dårlig arbejdsmoral.