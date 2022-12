Kaare R. Skou deler fortsat ud af sin viden om det politiske liv

»Folk vil gerne vide, om det, de ser i fjernsynet, passer. Om det er rigtigt, at politikerne kan være vrede på hinanden, eller om de i virkeligheden er gode kammerater.«

Engageret lokalt

Kaare R. Skou gik på pension i 2011 efter et turbulent forløb, hvor han til manges forbløffelse havde røbet, at det var en ansat i Forsvarsministeriet, som fortalte TV 2, at der skulle sendes danske jægersoldater til Irak i 2007.

Den oplysning havde Udenrigspolitisk Nævn ikke fået af daværende forsvarsminister Søren Gade (V).

Skou blev sendt hjem på en tænkepause, og da han kom tilbage, varede det ikke længe, før han selv besluttede at stoppe.

Siden har han engageret sig i sit lokalområde som frivillig på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og nu i bestyrelsen for Lejre Museumsforening.