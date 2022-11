Ingen afklaring om dansk politisk repræsentant ved COP27

Ender det med, at der ikke bliver sendt en politisk repræsentant afsted, kan Danmark misse en oplagt mulighed for at markere sig internationalt. Det siger Jens Mattias Clausen, EU-programchef i den grønne tænketank Concito.

- Det tager lang tid at bygge den form for position, hvor man står centralt i forhandlingerne. Det er klart, at det kan vi ikke bygge videre på, hvis ikke vi deltager med en minister, siger han.

Flere rapporter har op til topmødet kunnet beskrive, hvordan vi slet ikke er på vej mod at nå målene i Parisaftalen.