Under et pressemøde i Statsministeriet foreslog regeringen i september, at danskerne kan låne til en del af de stigende regninger. JP spurgte, hvorfor den ikke bare sænker momsen midlertidigt.

Sådan svarede finansminister Nicolai Wammen udenom på det.

Jyllands-Posten: »I siger, det er meget komplekst og kompliceret, og der er EU-regler, og der er hjemler, der skal på plads. Når man kigger på sin energiregning, så er der en ting, som fylder rigtig meget – det er momsen, den kunne I sænke midlertidigt, afskaffe midlertidigt for at give et pusterum i privatøkonomien. Hvorfor foreslår I ikke det? Og det kan man jo godt gøre, uden det puster til inflationen, hvis man finansierer det på forskellig vis.«

Finansministeren: »Som også statsministeren var inde på, så har vi jo taget en række initiativer til at hjælpe nogen af de danskere, der har været hårdest ramt. Det har vi bl.a. gjort ved, at ca. 400.000 husstande får 6.000 kr. At vi til de pensionister, der modtager ældrechecken, har kunnet give et beløb, en håndsrækning, på 5.000 kr. skattefrit, og også yderligere tiltag.

Og det her er så endnu et skridt på vejen for at give mere tryghed for danskerne. Men vi kommer også til at se, at regeringen vil komme med yderligere initiativer, som det også blev nævnt for et øjeblik siden. Vi kigger på forskellige ting, der kan gøres, og det, der er vigtigt for os, det er, at vi gør det på en klog og ansvarlig måde, hvor vi ikke skubber unødigt til inflationen, men hvor vi samtidig også kan hjælpe danskerne. Og der er i dag et meget vigtigt initiativ, som vi præsenterer nu, og så vil der også komme yderligere fra regeringens side i den kommende tid.«

Jyllands-Posten: »Og spørgsmålet var, hvorfor kommer I ikke med noget på momsen i dag? Det blev der vist ikke svaret på!«

Finansministeren: »Ja, fordi vi i dag kommer med vores forslag til en indefrysningsordning i størrelsesordenen for forbrugerne op til cirka 45 milliarder, og dertil kommer så de initiativer, vi ville skulle tage i forhold til erhvervsliv og kultur- og foreningsliv. Så det er et meget stort skridt, vi tager i dag, men vi siger også, at dermed slutter vejen ikke, der vil komme yderligere skridt.«

Jyllands-Posten: »Kan det også være momsen?«

Finansministeren: »Jamen, jeg tror ikke, vi kommer det nærmere i dag, hvad det vil være, at vi vil komme med en yderligere indsats.«

Kilde: Statsministeriet