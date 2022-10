Alle ældre i Danmark skal have mulighed for at komme på et privat friplejehjem.



Om så kommunerne, de bor i, skal tvinges til at oprette dem.



Sådan lød det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på et pressemøde tirsdag, hvor han i selskab med de øvrige borgerlige partiformænd præsenterede fem forslag fra oppositionen, der skal styrke danskernes frie valg.