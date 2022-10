I et skriftligt svar forholder V-formanden sig ikke direkte til DF-forslaget, men han betoner, at Venstres politik handler om at sikre, at borgerne kan vælge en anden leverandør til hjemmehjælp, hvis de er utilfredse.

»Jeg er optaget af, at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med servicen. Det handler ikke om religion eller alt muligt andet. Det handler om, at vi skal have skabt en bedre ældrepleje, hvor det er den ældre medborger, som er i centrum og ikke systemet. I dag er der alt for få muligheder for at vælge noget andet end det, som det offentlige tilbyder,« udtaler Jakob Ellemann-Jensen.

Til DR tirsdag eftermiddag lød der også nye toner fra Ellemann-Jensen.