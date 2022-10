Da Mette Frederiksen i sidste uge trådte ud af embedsboligen Marienborg og gik hen til sin talepult for at udskrive valg, kom hun med et løfte.

Et løfte om at gøre valget i 2022 til »et tryghedsvalg«.

Et valg for de glemte danskere. De udsatte og ældre, dem, som ikke råber op i avisernes debatspalter og på Twitter.