08/10/2022 KL. 15:20

Larmende møde: Kl. 10.30 dukkede Støjberg og Frederiksen begge op i hjertet af Aalborg

Den nordjyske duel mellem partistifter Inger Støjberg og statsminister Mette Frederiksen anses for at være et nøgleopgør under valgkampen. Lørdag mødtes de to kandidater i et rødt og hvidt inferno.