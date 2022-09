Mette Frederiksen: Vi kan ikke udelukke sabotage

Omkring alle tre lækager er der udsendt navigationsadvarsel og etableret forbudszoner for skibstrafik. Der bør dog være grænser for almindelige menneskers bekymring over situationen for nuværende, sagde Mette Frederiksen tirsdag:

»Som tingene står nu - og det her er også henvendt til bornholmerne - så er der ikke en større sikkerhedsrisiko. Men det er en alvorlig situation, som vi ser på med stor alvor.«