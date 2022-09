Jeg blev en del af Socialdemokratiets valgkampagne ved et tilfælde. Partiet kørte rundt i en bus til flere forskellige steder i Danmark og kom i 2019 forbi Nyborg Sygehus, hvor jeg arbejdede som sygeplejerske.

Lille Nyborg Sygehus var fuldstændig på den anden ende, for, uha, nu kom Socialdemokratiet.

Der var flere fra personalet, som var nødt til at gå fra patienterne, fordi de skulle stå klar til at tage imod Socialdemokratiet. I min verden var det grotesk, at det hele skulle være så opstillet, for det gav jo ikke et reelt indblik i hverdagen, hvis vi lavede en scene.