– Jeg vil ikke drage nogen konklusioner i dag. Jeg synes, at man skylder de mennesker, det handler om, at man sætter sig ned og graver sig ned i, hvad det her handler om. Så vil vi komme med vores konklusioner sidenhen, tilføjer han.

Nogenlunde samme vurdering kommer fra SF.

– Det er en sag, vi i SF ser med stor alvor på. Derfor håber jeg på respekt for, at jeg ikke har så forfærdelig meget at sige nu, siger SF’s Karina Lorentzen.

Hun tilføjer dog, at SF bider mærke i, at statsministeren ikke vidste, at der manglede lovhjemmel til aflivningen af mink.

Flere af de blå partier er ikke i tvivl om, hvad næste skridt skal være i forhold til Minksagen. De vil have uvildige advokater til at undersøge politikernes retlige ansvar.