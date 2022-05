Mattias Tesfaye har siden meddelt, at der for nuværende ikke rejses tiltale.

Claus Hjort Frederiksen nægter sig skyldig i anklagerne. Han har tidligere givet udtryk for, at han ønskede, at sagen skulle for retten, så kan kunne blive frifundet.

- På den ene side siger den gamle politiske fighter i mig, at jeg ville have kæmpet for at blive frifundet, hvilket blandt andre en række juridiske professorer har anset for sandsynligt.

- På den anden side havde jeg jo besluttet at udtræde af Folketinget efter næste valg for at nyde mit otium, og her indgik der jo ikke ligefrem planer om, at jeg skulle gå ud og ind i retssale i måske flere år i en principsag om oppositionspolitikeres ytringsfrihed, skriver han.