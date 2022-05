Selvom Nick Hækkerups farvel til politik uden tvivl er et tab for regeringen, så har Mette Frederiksen »respekt« for hans beslutning, understregede hun.

»En justitsminister er meget, meget vigtig i regeringen. Men når det er sagt, så skal vi have respekt for, at man undervejs i sit liv har behov for at prøve nogle andre ting.«

»Det har jeg stor respekt for,« sagde hun.

Ifølge Mette Frederiksen har Hækkerup været en »enestående god« justitsminister. Hun nævnte ikke betændte sager som FE-sagen eller debatten om overvågning i samfundet.