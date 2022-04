Borgens mure blev for meget for Stine Brix

Stine Brix gjorde lynkarriere i Folketinget, hvor hun for Enhedslisten endte med at bestride nogle af partiets – og ikke mindst Folketingets – højeste poster.

Men allerede flere år inden, at Enhedslistens rotationsprincip eller et folketingsvalg ville sende hende ud, stoppede hun selv. For syv år på Christiansborg var i 2017 nok for hende.