Minister klar til at handle på studie om pesticider og leukæmi

Foreløbige resultater i en igangværende international undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem visse pesticider og børneleukæmi.

Det har fået miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal følge undersøgelsen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.

- Det er et usædvanligt skridt at informere om en undersøgelse, der endnu ikke er færdig, siger Jakob Ellemann-Jensen i meddelelsen.

Han fortæller, at han orienterer Folketinget, da undersøgelsen er den første af sin art og baserer sig på danske data.

- Jeg ser med stort alvor på indikationerne, og jeg vil have, at myndighederne er klar til at handle, siger ministeren.

Forskerne bag undersøgelsen har oplyst ministeriet, at resultaterne, som er foreløbige, er forbundet med usikkerhed.

Det er dog nok til, at ministeren reagerer på det.

- Hvis der er dokumentation for, at disse stoffer giver børn kræft, så vil jeg ikke tøve et sekund med at sætte en nødforanstaltning i værk og forbyde dem, udtaler Ellemann-Jensen.

De foreløbige resultater tyder på, at børn kan have øget risiko for at udvikle leukæmi, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, der bliver sprøjtet med visse pesticider.

Undersøgelsen er lavet af National Cancer Institute i samarbejde med Aarhus Universitet, Statens Serum Institut og National Institute of Health.

Resultaterne baseres på data fra danske kvinder og børn i dansk undersøgelse.

Det er fire pesticider, der er blevet undersøgt. Ét er allerede forbudt, det hedder ioxynil. Bromoxynil er under mistanke for at være hormonforstyrrende og skadelig for fostre.

Pendimethalin og flouxypyr er de to andre, der er blevet undersøgt.

Tre af de undersøgte stoffer bruges i landbruget. Ifølge professor fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet Per Kudsk er kun to af dem godkendt til efteråret.

Forskerne planlægger, at deres undersøgelse er færdig i efteråret.