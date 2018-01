Nyt borgerforslag på vej kræver forbud mod omskæring af børn

Omskæring af drenge skal være forbudt, hvis det står til organisationen Intact Denmark - Forening mod børneomskæring.

Derfor har organisationen søndag aften indgivet et borgerforslag til Folketinget, der forslår netop det.

Det fortæller Lena Nyhus, forkvinde i Intact Denmark.

- Det er meget simpelt for os. Det handler om, at man ikke skal skære i raske børn. Så derfor ønsker vi en 18-års aldersgrænse for omskæring.

- Politikerne har ikke rykket på spørgsmålet, så nu gør vi, siger hun.

Næste skridt er, at forslaget skal accepteres, og så bliver det gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden borgerforslag.dk.

Politikere afviser danmarkshistoriens første borgerforslag

Dernæst skal mindst 50.000 skrive under på forslaget, for at Folketinget er forpligtet til at tage forslaget op. Det skal ske inden for 180 dage.

Lena Nyhus regner ikke med, at det bliver et problem at indsamle de mange tusind underskrifter.

- Selve underskrifterne tror vi bestemt ikke, bliver et problem. Men vi er spændt på, hvordan godkendelsesproceduren er, for vi har af gode grunde ikke aldrig prøvet det her før, siger hun.

Hvis forslaget skulle ende med at blive vedtaget, vil det ifølge forkvinden være "banebrydende".

- Så vil Danmark være foregangsland igen, når det gælder børns rettigheder.

- Det vil være meget stort og meget rørende - især for dem af vores medlemmer, som er personligt berørt og ufrivilligt omskåret, siger hun.

Det er ikke forbudt i Danmark at lade drengebørn omskære. Det er derimod strafbart at omskære piger.

Foreningens forslag går ud på, at der skal være en aldersgrænse på 18 år for omskæring, hvis der ikke er en helbredsmæssig årsag til omskæringen.

Hvis det bliver accepteret af Folketingets administration, vil det være det andet borgerforslag, siden ordningen trådte i kraft onsdag.

Det første forslag kom fredag og blev stillet af de danske elev- og studenterorganisationer.

Det går ud på at afskaffe det såkaldte uddannelsesloft, også kaldet begrænsning af dobbeltuddannelse. Det forslag har søndag aften 14.500 underskrifter.