Socialdemokratiet har præsenteret et bud på et guldæg. Mere i løn til nogen. Selvom det er svært at blive klog på, hvad partiet egentlig lovede, kan det være, at mange bare har hørt tallene og lader sig hypnotisere af partiets tusindkronesedler i 2030.

I Jyllands-Postens valgpodcast drøfter chefredaktør Marchen Neel Gjertsen og politisk analytiker Niels Thulesen Dahl Socialdemokratiets store sats på løn-udspillet, som blev præsenteret onsdag med kun seks dage til valg.