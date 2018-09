Her skal der sættes ind: 10 floder har verdensrekord i plasticaffald

Plasticflasker, engangsskrabere, hjulkapsler, plasticposer, tandbørster, bildele, emballage og så videre og så videre.

Ti floder er ansvarlige for op imod 90 procent af alt det plasticaffald, som floder sender ud i verdenshavene. Det viser et tysk studie ifølge Videnskab.dk.

Otte af disse floder ligger i Asien, mens to ligger i Afrika.

Samlet set vælter de 10 floder op imod 4 millioner ton plasticaffald (det svarer til vægten af 11 Empire State-bygninger) ud i verdenshavene om året, og det går hårdt ud over fisk, fugle og havpattedyr.

»Det er overraskende, at så meget plastic kommer fra kun 10 floder. Det peger klart på, hvor vi skal sætte ind i kampen mod plastic i havene,« fortæller manden bag det nye studie, Christian Schmidt, der er forsker ved Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Tyskland.

Omkring en halv milliard mennesker bor ved én flod

På første-, anden- og tredjepladsen finder man henholdsvis Yangtze-floden, Den Gule Flod og Hai He-floden. De ligger alle i Kina.

Det gælder for alle floderne på top-10-listen, at de er store, ligger i nogle utroligt tætbefolkede dele af verden, og at håndteringen af affald i byerne langs med floderne er meget mangelfuld.

Eksempelvis bor der 500 millioner mennesker langs Yangtze-floden, og i flere millionbyer langs med flodens breder har man endnu ikke fået styr på, hvordan man skal håndtere de store mængder plasticaffald, som byerne genererer.

Det betyder, at plasticaffaldet ikke bliver samlet op i gaderne, affaldssorteret og genanvendt, men i stedet ryger ud i Yangtze-floden, hvor det fortsætter med strømmen ud i havet.

»80 procent af alt plastic i havene kommer fra land, og her står floder for en meget stor del, selvom det er svært at sige, præcis hvor meget. Andre kilder er stormafløb (afløb, der kan lede store mængder vand væk under oversvømmelser, red.) og vind, men også naturkatastrofer som Fukushima-tsunamien og Hurricane Katrina sender plasticaffald ud i verdenshavene,« forklarer Christian Schmidt.

Affaldshåndtering er vejen frem

Det nye studie peger på, hvor vigtig affaldshåndtering i byer langs med floder er i forhold til at begrænse mængden af plasticaffald i verdenshavene.

Når så stor en del af plasticaffaldet øjensynligt kommer fra kun 10 floder, er det også klart, hvor det vil være et godt sted at sætte yderligere ind.

Det drejer sig dog ikke kun om at sætte store net ud, som kan samle affaldet op ved flodmundingerne.

I stedet skal der fokus på affaldshåndteringen i de byer, som ligger ud til floderne, så man kan tage fat om selve roden af problemet.

»Vi skal have et velfungerende affaldshåndteringssystem på plads over det hele. Affaldet skal væk fra gaderne, og så skal det sorteres og ideelt set genanvendes. Selv forbrænding kan dog forhindre plasticaffaldet i at nå havene,« forklarer Christian Schmidt.

