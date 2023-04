Forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen er død

Det er kommet både Glyptoteket i København og Aros i Aarhus til gavn. Her var han fra 1988 til 2013. Derudover var han adjungeret professor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet.

Det var især dansk guldaldermaleri, der stod hans hjerte nær, og som han forskede i og skrev en lang række bøger om.

Han var uddannet mag.art. i København, og som kunsthistoriker skrev han i mange år i Dagbladet Information.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen var meget kritisk over for sin samtid, lod han forstå i december 2018 i et stort interview med sin gamle avis, Information. Her pegede han på grådigheden og Danske Bank-skandalen som eksempel.