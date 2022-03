Omstridt Anne Frank-bog fjernes fra hylderne

En omstridt bog, der hævder at have løst gåden om, hvem der angav Anne Frank og hendes familie til nazisterne i Amsterdam under Anden Verdenskrig, trækkes nu tilbage.

Det meddeler den hollandske udgiver Ambo Anthos ifølge BBC.

Udgiveren har bedt boghandlere om at returnere eksemplarer af bogen. Den hedder ”Hvem forrådte Anne Frank” og er skrevet af canadiske Rosemary Sullivan.