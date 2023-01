I 2020 omsatte den franske dramatiker og nu filminstruktør Florian Zeller med hjælp fra manuskriptforfatter Christopher Hampton sit teaterstykke ”The Father” til et lille mesterværk af en film. Anthony Hopkins strålede i rollen som titlens far, der er ved at sygne hen i demensens vrangforestillinger, mens Olivia Colman brillerede som datteren,