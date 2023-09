Johanne Louise Schmidt og Lars Brygmann får stor teaterpris

De to prisvindere modtager hver 250.000 kroner. Ud af dem donerer de hver 50.000 kroner til en selvvalgt mærkesag.

I år gik donationerne henholdsvis til Joannahuset, der er et børne- og ungekrisecenter i København, og til Foreningen Sind, som arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.

Ved prisuddelingen blev der uddelt i alt otte priser til en samlet værdi af 850.000 kroner.

Ud over hovedpriserne uddeler Lauritzen Fonden også Backstage-prisen til lydmand Peter Albrechtsen, Børne- og Unge-prisen til Teater Patrasket samt fire ”Believe in you”-priser til henholdsvis Alexander Mayah Larsen, Hanin Georgis, Jonathan Bergholdt og Petruska Miehe-Renard.