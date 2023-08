31/08/2023 KL. 17:30

For abonnenter

140 mio. kr. skal give udsatte unge kulturelle oplevelser

På et pressemøde torsdag fremlagde regeringen sit bud på en ny finanslov. På kultursiden er der afsat 1,1 mia. kr., som bl.a. skal finansiere et nyt kulturpas til unge, et institut for dansk spiludvikling og flere penge til Team Danmark.