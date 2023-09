11/09/2023 KL. 08:00

Kateryna Kuznetsova flygtede fra krigen: Nu danser hun igen i Holstebro

Efter russernes fremmarch forlod den ukrainske danser Kateryna Kuznetsova sit hjemland for at forsøge sin familie. Udvejen blev en forestilling i Holstebro, hvor hun gennem dans fortæller sin egen og tusinder af andre kvinders historier fra et land, der sjældent ser fred.