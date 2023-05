Orkesteret var nået til nogenlunde samme sted i satsen, da endnu en ringetone fra publikum fik Yannick Nézet-Séguin til at afbryde stykket og bande over publikum.

Dirigenten gav derefter publikum en opsang og fortalte, at folk var kommet for at få en speciel oplevelse, og at telefonen måtte vente til efter koncerten.

»Vi sætter pris på, at der er kommet en ny type publikum, og vi prøver at uddanne dem til at forstå, at der er en kraft i at være sammen i et øjebliks stilhed og i et øjeblik af fuld fokus på musikken,« sagde den 48-årige Yannick Nézet-Séguin til Philadelphia Inquirer efterfølgende.