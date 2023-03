Snart skal 48-årige Astrid la Cour vende sig til en nye rute til arbejde.

Frederiksberg bliver nemlig skiftet ud med indre by, når hun den 1. maj bliver direktør for det prægtige Statens Museum for Kunst (SMK), der har 110 årsværk ansat, en imponerende kunstsamling og en halv million besøgende om året.