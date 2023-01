Hvornår er nok ... nok?

Da den aarhusianske ejendomsinvestor Jørn Tækker indså, at han for længst havde akkumuleret nok økonomi til at drikke rødvin fra dybe vinkældre og købe den bil, han som ung håbede en dag at køre i, stillede han sig selv et spørgsmål.

Skulle han fortsætte ud ad vejen, eller kunne han bruge