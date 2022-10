Aktivister har kastet tomatsuppe på Van Gogh-maleri

Efter at have kastet Heinz-tomatsuppe ud over maleriet, limede kvinderne hver især deres venstre hånd fast til museets væg.

- Hvad er mest værdifuldt, kunsten eller livet? Er det mere værd end mad? Mere end retfærdighed? råbte aktivisterne, Phoebe Plummer på 21 år og Anna Holland på 20, ifølge The Independent.

Just Stop Oil kræver, at regeringen stopper alle nye olie- og gastilladelser.

Billedet led dog ingen overlast.

Oliemaleriet af Vincent van Gogh har en anslået værdi på over 600 millioner kroner, og da det er et af museets mest værdifulde værker, er det beskyttet af en glasfront.