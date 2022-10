Martin Madsen peger begejstret på monitoren.

»Sådan ser det ud allerede under optagelserne,« siger han og nærstuderer billedet på skærmen.

Et par meter derfra står hans chef, Rikke Crosby, med blikket rettet mod et kamera, alt imens omgivelserne rundt om hende forandrer sig med et fingerknips. Fra solnedgang i Venedig