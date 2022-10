Da først Frederik IV i begyndelsen af 1700-tallet havde fået idéen til at opføre et lystslot ved Esrum Sø i Nordsjælland, kunne intet stoppe ham. Optændt af sine store planer begyndte han formentlig selv at tegne simple skitser til slottet, men uden hverken evner eller erfaring som arkitekt var hans tegninger ubrugelige.

Men det var der naturligvis råd for.