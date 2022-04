Billederne og lyden af de mange tusinde begejstrede fodbold- og musikfans, der ofte samles i Parken på Østerbro i København, er et særdeles velkendt fænomen.

Få hundrede meter fra stedet, hvor den store arena ligger i dag, var der allerede på en solrig aprildag for 250 år siden samlet omkring 30.000 af datidens 70.000 københavnere på Øster Fælled, hvor et stort opbud af soldater sørgede for, at alt blev gennemført uden optøjer.