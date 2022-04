»Vi var mange, der ikke havde tid til at føle noget i situationen. Vi måtte bare handle. Men da følelserne kom bagefter, så ramte de hårdt,« siger Søren Eskildsen, talsmand for Skanderborg Festivalklub, der arrangerer Smukfest.

Det var april 2020, og statsminister Mette Frederiksen havde netop understreget på et pressemøde, at der på grund af coronapandemien ikke ville blive nogen festivaler i 2020.

Farlige festivaler

Nu er det april 2022, og Søren Eskildsen slentrer langs stierne i bøgeskovens bakkede terræn. Bladene på træerne er endnu ikke sprunget ud. Men snart er de her. Som forårsbebudere. Og for første gang i to år som bebudere af festivalsæsonen.