»”Rose” er et meget fint værk med kærlighed, respekt og værdighed som grundtemaer. Den handler om at bære en sygdom med sig, som på én gang er en forhindring og en gave. Og om hvordan det er at være sindslidende og pårørende. Det er ikke en diagnosefilm,« fastslår skuespilleren Lene Maria Christensen.

I filmen, der havde premiere i februar, spiller hun en af hovedrollerne som Ellen – søsteren til den skizofrene Inger, som Sofie Gråbøl fortolker. Lene Maria Christensen fremhæver skuespillernes intense samarbejde med filmens instruktør og manuskriptforfatter, Niels Arden Oplev.