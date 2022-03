Ny opera tager udgangspunkt i Svend Lings selvmordsmanual

- Der udspiller sig et relativt simpelt drama om, hvordan kroppen skal dø. Det udspiller sig inde i kroppen, så det er på relativt abstrakt niveau, fortæller hun.

Hun forklarer, at man ikke kan gå ind og høre operaen og på den måde få en instruks om, hvordan man tager sig eget liv.

- Kunsten skal helst påvirke folk, og det håber jeg også, at min opera gør. Selvfølgelig håber man aldrig, at folk vil tage deres eget liv, efter at de har oplevet noget, man laver.

- Jeg har ingen intention om at styre folks følelser, siger hun.

Svend Lings blev kendt i offentligheden i 2017, da han medvirkede i et program på Radio24syv. Her fortalte han, at han havde hjulpet flere end ti patienter til at dø. Han blev siden tiltalt i tre konkrete sager.