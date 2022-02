Sting har solgt sine sange for to milliarder

Med handlen overdrager den legendariske sangskriver klassikere som ”Every Breath You Take”, ”Roxanne”, ”Shape of My Heart” og ”Englishman in New York” til verdens største pladeselskab.

Og det er langt fra håndører, som Universal kvitterer med.

Mens ingen af parterne har offentliggjort en salgspris, oplyser kilder tæt på sagen, at handlen er 300 millioner dollar værd. Det svarer til knap to milliarder kroner.

I en udtalelse glæder Sting sig over, at det netop er hos Universal, at hans rettigheder er havnet.

- Det er helt afgørende for mig, at mit livsværk har fået et hjem, hvor det bliver prissat og respekteret. Ikke bare for at have noget at gøre med gamle fans på nye måder, men også for at introducere mine sange for et nyt publikum, musikersegment og generation, siger han i en udtalelse.