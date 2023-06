Livet ved vandet kan noget helt særligt – det vil jeg få mest muligt ud af denne sommer

»Hvor fedt er det ikke at kunne tage sit hjem med til lige der, hvor man gerne vil holde sommerferie?«

Ja, det er jo ikke helt tilfældigt, at jeg sætter fokus på netop den bemærkning netop nu. For det første lyder feriedelen yderst tiltalende. For det andet har livet i, ved og på bugten gennem det seneste år nydt massiv bevågenhed. Og så er der jo den kendsgerning, at sommerferien nu for alvor er over os.

Fra på mandag overgår JP Aarhus til at udkomme som E-avisen JP Aarhus Sommer i hverdagene, og tag den endelig med dig på ferie, om det er hjemme, i sommerhus, på havet eller under fremmede himmelstrøg. Det normale tillæg i hverdagene vender tilbage mandag den 7. august.