Østjylland set fra Borgen: Er vi ved at tabe retsstaten?

Sagen er imidlertid den, at afslag på statsborgerskab ikke indeholder anførsel af mulighed for at indbringe sagen for de ordinære domstole. Det gælder både afslag fra Indfødsretskontoret og Indfødsretsudvalget.

Ministeren mener nemlig noget overraskende ikke, at forvaltningsloven gælder på dette område.

Jeg har forespurgt ministeren, hvordan han forholder sig til, at Folketinget i 1998 vedtog, at både Indfødsretskontoret og Indfødsretsudvalget skal følge forvaltningsretlige standarder. Der er tale om Folketingets vedtagelse nr. 36 af 15. januar 1998, hvoraf fremgår, at Folketinget lægger vægt på at sikre god forvaltningsskik i hele sagsforløbet. Det nugældende cirkulære henviser også til vedtagelsen.

Det kan videre oplyses, at vi ved tiltrædelsen af statsborgerretskonventionen udelukkende har taget forbehold for administrativ rekursmulighed. Det understreger yderligere, at der i afslag selvfølgelig skal oplyses om muligheden for en behandling ved de ordinære domstole.

Som det fremgår af Statsborgerretskonventionen, artikel 12, er der ret til fornyet prøvelse: »Enhver kontraherende stat skal sikre, at afgørelser, der vedrører erhvervelse, bevarelse, fortabelse, generhvervelse eller udstedelse af dokumentation for erhvervelse af statsborgerret i landet, kan gøres til genstand for fornyet administrativ eller retslig prøvelse i overensstemmelse med landets nationale lovgivning.«

Fortsat mangler jeg svar fra ministeren …

Når ministeren anser det som et irriterende udslag af ”politisk korrekthed” eller ”juristeri” at følge den lovgivning, Folketinget har vedtaget, kan det have konsekvenser. Hvis vi bliver et samfund, hvor myndighedernes ageren ikke er båret af lovmedholdelighed, principfasthed og forudsigelighed, så risikerer vi, at tilliden til landets myndigheder forsvinder. Det vil i påkommende tilfælde desværre være fuldt berettiget.