Jeg er overbevist om, at langt størstedelen af befolkningen i Danmark, Europa og Vesten sætter pris på at bo i frie, fredelige og demokratiske samfund. Vi må bare ikke tage for givet, at det bliver ved med at være sådan.

Derfor skal vi hele tiden holde samtalen om demokratiet, frihedsrettighederne og vores grundlæggende værdier levende, så vi kan stå imod de kræfter, der gerne så vores samfund bevæge sig i en helt anden retning.

Man kan diskutere, om det er udtryk for et stort demokratisk problem, at vi læser mindre avis og får flere af vores nyheder fra internettet og de sociale medier.

Det samme gælder det faktum, at færre og færre er medlem af et politisk parti, at politikerleden mange steder er stigende, og at de gamle etablerede partier i mange lande har det svært, mens nye partier og yderfløjene går frem. Når man lægger det hele sammen, synes jeg, at det giver anledning til bekymring.