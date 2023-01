Yderhavnen er rettidig omhu

Aarhus Havn er en stor succes. Så stor en succes, at havnen er ved at drukne i den. Hele 68 pct. af containeromsætningen og 65 pct. af bulkomsætningen her i landet går gennem Aarhus Havn. Da befolkningstallene stiger også her i DK, stiger forbruget og dermed im- og eksporten over havnen. I dag har havnen så udtalt pladsmangel,