Når byen vokser, må havnen følge med ved at udvide

Aarhus Havn er ved at vokse ud af de nuværende rammer, og den har derfor et stort behov for den foreslåede udvidelse på 100 ha, især i betragtning af at havnen tidligere har afgivet 60 ha til de bynære havnearealer.

Aarhus Havn er landets største erhvervshavn, der omsætter 70 pct. af containeromsætningen her i landet og 65 pct. af bulkomsætningen. Havnen har således en meget stor national betydning.