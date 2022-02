Der mangler analytisk grundlag for den planlagte havneudvidelse frem mod 2050

Aarhus Kommune har haft et debatoplæg i høring om udvidelse af Aarhus Havn. Der er flere ting, som skal gå op i en højere enhed herunder havnens behov for mere plads efter frigivelse af arealer til Aarhus Ø, en ny bypark samt et nyt rensningsanlæg.

Der foreslås en første etape på 44 hektar og en anden etape på 60 hektar frem mod 2050 og en bypark såkaldt blueline-placeret foran etape to mod land – formentlig for at dæmme op for en rigtig dårlig udsigt fra