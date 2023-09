Hvis man er AGF’er, er der ikke noget som en sejr over Brøndby IF.

Klubberne er blandt Danmarks mest succesrige, og med 110 udgaver gennem tiderne blæser historiens vingesus over de indbyrdes opgør, hver gang AGF og Brøndby mødes. Men for førstnævnte er det lang tid og mange forsøg siden, at det sidst lykkedes at slå rivalen.