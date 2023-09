Befolkningen i Region Midtjylland er i vækst, og den bliver samtidig ældre. Det får det forventede behov for brug af den praktiserende læge, af medicin eller for en operation til at stige så meget, at regionens økonomi ikke kan følge med.

Det konstaterer et flertal af politikerne i regionsrådet, som er blevet enige om budgetaftalen for 2024. Der er ifølge en pressemeddelelse lagt op til besparelser på bl.a. akutlægebiler og akutklinikken i Silkeborg, som får kortere åbningstider.