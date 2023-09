24-årig sigtet for at dræbe unge kvinder, »formentlig ved forgiftning«

En 24-årig mand er sigtet for at have dræbt to unge kvinder på en adresse i Brabrand på en pt. ukendt måde, »formentlig ved forgiftning«.

Det fremgik ved oplæsning af sigtelsen ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus mandag eftermiddag.

Den 24-årige skal ifølge sigtelserne have givet kvinderne »piller« eller »stoffer«, lød det i retten. Den 24-årige nægter sig skyldig.