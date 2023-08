Ulykkesdata tyder ikke umiddelbart på, at fodgængerfeltet, hvor en 26-årig løber torsdag blev trafikdræbt, er særligt udsat. Alligevel kommer politi, kommune og Vejdirektoratet til at mødes for at drøfte, om vejen skal laves om.

Det forklarer Anne Høgh Vinter, trafiksikkerhedsrevisor hos Teknik og Miljø i Aarhus.