I år er 470 blevet optaget på læreruddannelsen på VIA i Aarhus, hvilket er fuldt optag. 533 havde uddannelsen som førsteprioritet, og dermed har skolen måtte afvise ansøgere. Til gengæld er der ledige pladser på uddannelsen i både Silkeborg, Skive, Nørre Nissum og Holstebro.

Det betyder, at et stort rekrutteringsarbejde nu går i gang for VIA, hvor der skal reklameres på Facebook, og optagelsesvejledere sidder klar og hjælper de studerende, der er nysgerrige på, om de kunne læse drømmeuddannelsen i en anden by, fortæller VIAs prorektor, Gitte Sommer Harrits.

»Det er et kæmpe arbejde – sidste år betød efteroptaget 200 flere studerende, så det er mange ekstra studerende,« fortæller hun.

Det er brogede tilbagemeldinger VIA får fra de studerende, i forhold til hvorfor de ikke søger uddannelser i andre byer end i populære Aarhus.

»Det definerende er, at de studerende lige så meget vælger by som uddannelse. For nogle studerende betyder byen så meget, at de hellere vil vælge en anden uddannelse i Aarhus end f.eks. at studere i Silkeborg,« siger Gitte Sommer Harrits og tilføjer:

»Vi arbejder hårdt på at få dem til at se, at man får en lige så god uddannelse i f.eks. Silkeborg«.

Mikkel Tang Kaspersen var ret sikker på, at han kom ind i Aarhus, og derfor havde han ikke søgt uddannelsen i andre byer, men havde historien været en anden, ville han vente et år og søge ind i Aarhus igen.

»Aarhus er en fed studie- og kulturby med en masse unge mennesker. Derfor vil jeg helst studere her,« fortæller han og tilføjer:

»Havde jeg haft et brændende ønske om at komme i gang med uddannelsen med det samme, kunne jeg godt have fundet på at læse i Silkeborg.«

Blandede følelser

Når prorektor Gitte Sommer Harrits kaster et overordnet blik på årets optagelsestal er det med »blandede følelser«.

Hun er glad for, at VIA er gået 10 pct. frem i optaget på sygeplejerskeuddannelsen og 11 pct. frem i antallet af ansøgere til alle VIAs uddannelser, men fordi der ikke kan optages flere studerende på de populære uddannelser i Aarhus eller de engelsksprogede i Horsens, går optagelsesprocenten kun frem med 1 pct.

»Jeg er glad for, at vi er gået frem i år og holder skindet på næsen sammenlignet med sidste år, som var ret katastrofalt,« siger hun.

I et bredere perspektiv er Gitte Sommer Harrits dog bekymret for, at kommunerne får svært ved at rekruttere medarbejdere, hvis de unge fortsætter med at fravælge uddannelser i de mindre byer. VIA ser hele tiden på, om der kan optages flere studerende i Aarhus, men de studerende på f.eks. læreruddannelsen skal alle have en praktikplads.

»Vi har især på læreruddannelsen rigtig vanskeligt ved at opdrive flere praktikpladser i Aarhus, derfor har vi også studerende, der skal køre rigtig langt, når de skal i praktik, og det er heller ikke særligt hensigtsmæssigt, så det er nogle svære balancer,« fortæller hun.

På VIA kan man fortsat søge ind på de 63 uddannelser, som har ledige pladser.