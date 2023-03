Aarhus Byråd sagde onsdag officielt ja til et tættere samarbejde med den ukrainske storby Lviv, der nu formelt bliver kommunens nye venskabsby. De to byer skal ifølge den nye aftale have fokus på samarbejde om rehabilitering og medicinske hjælpemidler, transport, byudvikling og kulturelt samarbejde. Herunder formidling af ukrainsk musik