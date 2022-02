»Kan vi gøre det hurtigt. Jeg har lidt travlt.«

Døgnet har ikke timer nok i øjeblikket for direktør Thomas Haber Borch, Aarhus Havn.

Han ønsker en udvidelse af havnen med 100 hektar over de kommende 30 år. Et flertal i Aarhus Byråd støtter et nyt havnebassin og landarealer på omkring en kvadratkilometer. Udvidelsesplanerne er i øjeblikket i offentlig høring med en række borgermøder, hvor bølgerne går højt. Modstanderne mener bl.a., at et så markant havneanlæ